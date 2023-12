Mes, parere contrario in Commissione Bilancio: FdI e Lega verso la bocciatura

Dopo mesi di rinvii, l’Italia deve ratificare il trattato di modifica del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità duramente avversato dagli euroscettici. Ma la maggioranza in Commissione Bilancio alla Camera ha dato parere contrario. Lo ha fatto sapere la relatrice di Fratelli d’Italia Ylenia Lucaselli. FdI e Lega dovrebbero votare a favore del parere e quindi contro la ratifica del Mes. Forza Italia dovrebbe astenersi. La maggioranza spiega che il parere contrario è dovuto al fatto che «la proposta di legge è carente di meccanismi idonei a garantire il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità, con ciò escludendo le Camere da procedure di significativo rilievo sul piano delle scelte di politica economica e finanziaria e che tale esclusione potrebbe pregiudicare la possibilità per il Parlamento di monitorare versamenti ulteriori del capitale sottoscritto, esprime parere contrario».

La maggioranza e il governo

Il governo aveva nelle ultime settimane tolto il velo sulla sua strategia negoziale: era ormai chiaro che la ratifica del Mes non veniva più esclusa a priori, ma tenuta in standby come arma di pressione per ottenere concessioni su altri tavoli europei, in particolare quello aperto sul Patto di Stabilità. Ora, dopo l’approvazione ieri sera all’Ecofin del nuovo quadro di regole per la governance economica europea, l’esecutivo Meloni mette un punto. «Qui io rappresento il governo», che «sarà coerente con il volere del Parlamento», ha detto il sottosegretario all’Economia Federico Freni (Lega), a margine dell’ufficio di presidenza della commissione Bilancio. Pur ricordando sibillino come «sul fronte leghista le posizioni non sono mai cambiate. La Lega va fiera della sua coerenza quindi non mi aspetto novità».

