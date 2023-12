Giancarlo Giorgetti e il Mes: «Era mio interesse approvarlo, ma non era aria. Buona intesa sul Patto di stabilità» – Il video

«Il ministro dell’economia e delle finanze aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico e finanziario ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni, giurì d’onore e cose di questo tipo, mi è sembrato evidente che non c’era aria per l’approvazione. Per motivazioni anche non solo economiche», alla fine, a più di 24 ore dal voto di ieri, Giancarlo Giorgetti dice la sua su quanto accaduto ieri alla Camera, con il voto contrario alla riforma del Fondo salva stati. Riserva una battuta alle opposizioni che gli suggeriscono le dimissioni – «Sono sempre utili però permettetemi che poi decido io» – ma poi conclude difendendo il Patto di stabilità: «Leggetelo bene, scoprirete che è molto meglio di quello che sembra. Il fattore rilevante dell’esclusione degli investimenti sulla difesa, una richiesta italiana che forse si sono dimenticati in tanti, solo due anni fa sembrava totalmente irrealistica da chiedere in Europa, adesso è diventata in realtà. Perché? Evidentemente perché in Europa si sono resi conto che dobbiamo anche pensare alla sicurezza». L’occasione di presentarsi in Senato è stata l’approvazione della legge di Bilancio: «Abbiamo approvato il bilancio dello Stato, dove c’è dentro anche quello che abbiamo fatto. Tanti l’hanno criticato, siccome viviamo in tempi complicati, speriamo non sempre ci sia una guerra in Europa, abbiamo deciso di aiutare le famiglie italiane più bisognose proprio nel 2024, perché ci siamo resi conto che purtroppo questa guerra ha portato anche tanta inflazione nelle case degli italiani. Ignorare questo sarebbe ignorare la realtà». L’ultima stoccata la riserva al Superbonus: «Aspettiamo i dati del Superbonus», risponde infatti Giorgetti a chi gli chiede se il 5,3 di deficit di quest’anno sarà rispettato o rischiamo di andare sopra.

