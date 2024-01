Meloni alla stampa: «Mes strumento obsoleto. Candidarmi alle Europee? Non ho ancora deciso ma sì al confronto con Schlein» – Il video

La presidente del consiglio Giorgia Meloni arriva alla conferenza stampa organizzato dall’Ordine dei giornalisti alle 11.10 in una Sala dei gruppi della Camera dei deputati, strapiena, non solo di cronisti ma anche di funzionari, decani della cronaca, e qualche esponente politico (tra i giornalisti, ad esempio, spunta Maurizio Lupi). Dopo aver introdotto l’incontro parlando di un anno «difficile» appena iniziato, nel corso del quale «mi aspetto un confronto chiaro con voi, non mi aspetto sconti ma rispetto», a proposito della cosiddetta “legge bavaglio” che – come prevede un emendamento già approvato alla Camera – limiterebbe il diritto di cronaca giudiziaria Meloni è subito netta: «Questa proposta – dice- viene da un membro dell’opposizione, non certo dal governo. L’emendamento si aggancia alle normative europee, rimane il diritto del giornalista a conoscere l’atto e a poter riportare la sostanza dell’informazione contenuta negli atti. A me pare una norma equilibrata, anche se personalmente non l’avrei presentata e infatti non l’ho fatto». A proposito dei primi appuntamenti internazionali prosegue: «Sono particolarmente preoccupata dell’impatto artificiale su vari livelli e particolarmente sul mercato del lavoro. Sto lavorando ad un intervento specifico, sarà una delle materie centrali dell’anno di presidenza del G7 e infatti su questo terremo un meeting dedicato esclusivamente a questo».

Le elezioni europee

A chi le chiede se si candiderà alle elezioni europee risponde che non ha ancora deciso: «Mi sembrerebbe un appuntamento interessante, non mi convince chi dice che sarebbe una candidatura sbagliata perché poi non resterei a Strasburgo, gli elettori lo sanno ma votando scelgono di darti la loro fiducia». A preoccuparla, dice, non è un tema di opportunità politica ma di tempo: «Temo di sottrarre tempo al governo e per questo mi voglio prima confrontare con il governo e l’intera maggioranza per poi decidere». In particolare in caso di una partecipazione diretta alle elezioni Meloni dice di essere più che disponibile a un confronto televisivo con la leader del Pd, Elly Schlein. Meloni non chiude al sostegno ad Ursula Von Der Leyen per una nuova nomina, anche se non ipotizza alcuna alleanza stabile con i socialisti europei: «Non sarei disposta a fare una maggioranza stabile in parlamento con la sinistra», un «ragionamento diverso» è il sostegno: «quando si forma la nuova commissione» dove «quando si fa un accordo e ciascuno nomina un commissario poi i partiti di governo tendono a votare a favore dell’accordo».

«Bocciatura del Mes occasione per modificarlo»

Il tema europeo porta con se anche quello della mancata ratifica parlamentare del Mes: «Io penso che sia stato un errore sottoscrivere la modifica del trattato, sapendo che non c’era una maggioranza per ratificarlo. Mi sono rimessa al volere del Parlamento ma personalmente perso che sia uno strumento obsoleto. Forse la mancata ratifica da parte dell’Italia può diventare un’occasione per trasformarlo in qualcosa di più efficace». Dal punto di vista economico, l’anno a venire non sarà semplice ma, dice la premier, non ci sono manovre correttive alla vista, né nuove tasse: «Io confido che lungo questo anno si posa essere ragionevoli e immaginare una diminuzione dei tassi di interesse, che libererebbe diverse risorse che abbiamo da pagare sul debito pubblico».

Il caso del consigliere della Corte dei conti contro il governo

Duro il commento sul consigliere della Corte dei conti Marcello Degni, che aveva commentato su twitter l’approvazione della Manovra, parlando di occasione persa per il Pd che non ha saputo far “schiumare di rabbia”: «Ho da chiedere alla sinistra se sia normale che persone da loro nominate per incarichi che dovrebbero essere super partes si comportino da militanti politici. Su questo mi aspetto una risposta, nel merito di quale provvedimento andrà preso preferisco non entrare».

Balneari e Mattarella

«L’appello del presidente Mattarella non rimarrà inascoltato», dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito del ddl concorrenza sul quale in Quirinale ha chiesto di intervenire in particolare per l’«eccessiva» tutela del commercio ambulante. «Sui balneari trovo singolare che non sia stata fatta una mappatura delle spiagge per valutare poi prenderemo una decisione, è oggetto del lavoro delle prossime settimane», aggiunge la premier visto che le due vicende sono collegate e l’Europa ha avviato una procedura di infrazione.

La tassa sugli extraprofitti

«La versione definitiva della tassazione sugli extraprofitti delle banche per lo Stato è una operazione win win. Lo rivendico e credo si debba riconoscere il coraggio di chi a differenza di altri ha varato questa tassazione», dice Meloni parlando di come la tassa sulle banche che le obbligava a versare una parte degli extraprofitti ottenuti nella fluttuazione dei tassi di interesse: «Noi avevamo varato una tassa su quello che era un margine giusto, non aveva un intento punitivo. In sede di conversione c’è stata l’aggiunta della possibilità di accantonare un importo pari a due volte e mezzo l’importo della tassa in una riserva non distribuibile. Questo comporta che aumentando le riserve aumenta il credito ai cittadini, in base a Basilea. Nel caso si optasse per questa seconda ipotesi, ciò comporterebbe un aumento del credito. E nel medio periodo alcune banche pagheranno più tasse», ha aggiunto.

Le riforme istituzionali

Giorgia Meloni difende la riforma istituzionale presentata a spada tratta: «La democrazia è poter scegliere chi ti governa. Io penso che sia la riforma più importante che faremo, se si farà un referendum confermativo del premierato ma non sarà un referendum su di me, che sono il presente di questa nazione, è una consultazione sul futuro, su che tipo di futuro voglio gli italiani».

