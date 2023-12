Il post di +Europa sulla natività che fa discutere: «La Madonna lesbica? È un suicidio politico»

Non si ferma la bufera scatenata dal post di auguri natalizi pubblicato su Facebook dal profilo di +Europa: una rivisitazione del momento della nascita di Gesù, che vede il nucleo formato da Maria, Giuseppe e il bambinello tradursi in coppie dall’orientamento sessuale o l’etnia diversi da quelli della classica iconografia. In un caso, per esempio, Maria viene raffigurata priva di partner, come ragazza madre. In un altro, al posto di Giuseppe troviamo un’altra donna. «Il bello delle tradizioni… è che possono cambiare! Buone feste da +Europa», è il messaggio che accompagna il post, accolto in maniera negativa da molti utenti. E anche da militanti del partito, come l’imprenditrice italiana nata in Albania Anita Likmeta, che ha commentato via social: «Se +Europa pensa di difendere la diversità con ammiccamenti ipocriti alla tradizione, io per il ruolo della Madonna lesbica non sono disponibile. Addio a Più Europa e buon suicidio politico (non assistito)!».

Le critiche

Ma le contestazioni non arrivano solo dall’interno: la mossa è stata definita «patetica» dal capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento Europeo Carlo Fidanza. Fa eco il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi, secondo cui «il partito di Riccardo Magi è mille miglia lontano dal Partito Radicale di Marco Pannella che, pur essendo profondamente laico e ateo, rispettava i sentimenti popolari. Questo relativismo etico di una minoranza di dogmatici che prendono in giro le tradizioni e l’identità religiosa è certamente censurato dalla maggioranza degli italiani».

