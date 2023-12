Verstappen vuole noleggiare una Mercedes da 300 km/h in vacanza, i gestori dicono no: «Sei troppo giovane»

Il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen è troppo giovane per affittare una Mercedes Amg GT. Almeno secondo le regole dell’azienda di noleggio Sixt, che opera ad Algarve in Portogallo. Lunedì 18 dicembre Verstappen avrebbe voluto prendere a noleggio una delle automobili, ma lo staff ha spiegato che per quell’auto l’assicurazione impone che si siano compiuti almeno 30 anni. Verstappen, che ha vinto la sua prima gara di Formula 1 a 18 anni, «è rimasto schockato quando gli è stato detto che non poteva averla», secondo quanto riportato dal tabloid inglese Sun. Il pilota ha poi noleggiato una BMW Serie 5, che può arrivare a una velocità di 250 chilometri all’ora. «Ci scusiamo con il signor Verstappen. Potrà noleggiare l’auto che desidera da noi in qualsiasi momento. Naturalmente, non c’è alcun dubbio sulle sue capacità di guida e sulla sua esperienza con auto potenti», ha fatto sapere un portavoce di Sixt.

