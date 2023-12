Mennuni (FdI): «Dobbiamo far diventare la maternità cool, con le ragazze di 18 anni che vogliono sposarsi e fare una famiglia» – Il video

«La mia mamma mi diceva “ricordati che qualsiasi aspirazione tu abbia, io volevo fare politica, puoi fare quello che vuoi, ma non dimenticare che la prima deve esser quella di diventare mamma”. Questa è una cosa che noi donne dobbiamo ricordare alle nostre figlie». A parlare è Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d’Italia, nel salotto di Coffee Break, trasmissione di La7. Parole, le sue, destinate a far discutere, mentre in studio si dibatteva sul calo demografico in Italia. «Sennò, il rischio che si genera è che in nome di questa realizzazione professionale» spiega la parlamentare, salti «la missione, sì dico missione perché è una cosa bella, di metter al mondo dei bambini». «Gli uomini e le donne fanno grandi cose insieme», spiega Mennuni, che si dice di non esser mai stata una da «femminismo separatista». E alla fine la battuta, il termine, da lei definito un po’ trash. «Dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni nel far diventare la maternità di nuovo cool. Far sì che le ragazze di 18 anni, 20 vogliano decidere di sposarsi e vogliano metter al mondo una famiglia».

Mennuni (FDI): "Dobbiamo ricordare alle nostre figlie che la loro massima aspirazione e missione è quella di diventare mamme. Per le 18enni deve diventare cool sposarsi e fare figli"



Anno 2023, quasi 2024. https://t.co/Evnuw0G1wQ pic.twitter.com/BDwNspOnpl

— Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 28, 2023

Le parole della senatrice stanno sollevando una certa polemica in rete. «La maternità cool degli adolescenti», commenta un utente. «C’è un genio a Coffee break, che non so chi sia, che ciarla sul fatto della poca natalità in Italia imputandolo anche al fatto, che i ragazzi vanno via di casa tardi e altre minchiate. Il problema è solo uno: non c’è lavoro, non si possono fare figli. Punto. Il resto, minchiate», aggiunge una utente. Tra i tanti, su X, anche la giornalista Francesca Fagnani: «Mennuni sta dicendo che bisogna far diventare cool per le ragazze (!) sposarsi a 18 anni e fare figli. Mica studiare, prepararsi, realizzarsi, viaggiare, acquisire consapevolezza…».

Leggi anche: