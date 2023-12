Il sindaco cambia vita ma non si dimette: «Vive a Dubai con sua moglie». Il caso a Carpenedolo

Stefano Tramonti è il sindaco di Carpenedolo, un piccolo comune di 13mila abitanti in provincia di Brescia, ma da qualche tempo vive con la moglie a Dubai, negli Emirati Arabi. A raccontare l’incredibile vicenda è un post del gruppo Facebook «Impatto zero Acquafredda e Carpenedolo», che si batte contro la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti nella zona. «Grazie sindaco di averci liberato da 73.000 metri quadrati di verde inutile e di averci regalato un impianto rifiuti che renderà l’aria più sana. Così sì che Carpenedolo sarà più vivibile. Peccato che lei da Dubai non avrà la possibilità di condividere tutto ciò con noi», si legge nel post. Il primo cittadino, scrive il Corriere della Sera, avrebbe deciso di trasferirsi in Medio Oriente per motivi personali.

Nella primavera del 2024, i cittadini di Carpenedolo saranno chiamati a eleggere un nuovo sindaco. Questa volta, però, il nome di Tramonti non comparirà sulla scheda elettorale. Il primo cittadino, fino a poco tempo fa in quota Forza Italia, sta infatti per portare a termine il suo secondo mandato e la normativa attuale impedisce ai sindaci di candidarsi anche per il terzo. Il sindaco avrebbe pensato dunque di portarsi avanti, trasferendosi all’estero prima ancora di chiudere il suo mandato. Le ultime riunioni con i capigruppo dell’aula consiliare, svolti tramite Zoom, hanno visto Tramonti collegarsi da Dubai. E dagli ultimi ultimi post della pagina Facebook del Comune di Carpenedolo sembra che il sindaco fosse assente anche alla messa della vigilia di Natale di pochi giorni fa.

Foto di copertina: Facebook | Il sindaco di Capernedolo, Stefano Tramonti

