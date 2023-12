Camorra, Nicola Rullo, il boss del clan Contini, è stato arrestato in Spagna

Nicola Rullo è stato arrestato dai carabinieri in Spagna, ad Alicante. Boss di camorra, di 53 anni, è ritenuto elemento di spicco del clan Contini. Era in fuga da 3 mesi. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e sotto il coordinamento della Dda di Napoli. Rullo era sfuggito all’ordine di carcerazione lo scorso settembre. Grazie agli spostamenti dei famigliari i militari sono riusciti a ricostruire e documentare la sua rete relazionale e le sue abitudini. Rullo è stato individuato in un resort di Alicante. Ora dovrà scontare 4 anni, 2 mesi e 8 giorni di reclusione per associazione di tipo mafioso.

