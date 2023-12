Ciclismo, arrestato l’australiano Rohan Dennis: è accusato di aver investito e ucciso la moglie

Rilasciato su cauzione, l’ex ciclista dovrà comparire in tribunale il prossimo 13 marzo con l’accusa di «morte per guida pericolosa, guida imprudente e imprecisa»

Rohan Dennis, ex campione del mondo di ciclismo, è stato arrestato con l’accusa di aver investito e ucciso la moglie, Melissa Hoskins. I fatti risalgono al 30 dicembre scorso, poco dopo le 20, quando la 32enne, anche lei ex ciclista, sarebbe stata investita da un van grigio guidato dal marito nei pressi della casa di famiglia a Medindie, vicino ad Adelaide, in Australia. Dopo essere stata trasportata al Royal Adelaide Hospital, la giovane è morta per le gravi ferite riportate. Dennis è accusato di «morte per guida pericolosa, guida imprudente e imprecisa». Rilasciato su cauzione, l’ex ciclista dovrà comparire in tribunale il prossimo 13 marzo.

L’ex campione del mondo si è ritirato la scorsa stagione a 33 anni: in carriera ha vinto una tappa al Giro d’Italia, una al Tour de France, due alla Vuelta, un argento olimpico su pista e due titoli mondiali nell’inseguimento a squadre. Anche Hoskins è stata campionessa del mondo nell’inseguimento a squadre nel 2015, più volte primatista australiana nella stessa disciplina. Ha corso anche su strada vestendo la maglia della Lotto-Honda nel 2011 e poi quella della Orica-AIS per quattro stagioni. La coppia ha due figli; risale a febbraio l’addio al ciclismo di Dennis. In quell’occasione aveva ringraziato sui social la moglie: «Grazie Melissa per avermi supportato per tutta la mia carriera e per avermi donato i migliori figli che avrei mai potuto chiedere. Il ciclismo mi hai dato tanto e ti sarò per sempre grato. C’è ancora una lunga stagione davanti, ma sarà definitivamente la mia ultima da professionista».

