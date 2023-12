Elodie a Palermo, Mengoni a Cagliari, Venditti ad Avellino: i concerti di Capodanno nelle piazze italiane

Chi non sa ancora come rispondere all’annosa domanda sui programmi per Capodanno, non deve disperare: in extremis, quasi tutte le maggiori città italiane offrono concerti all’aperto dove radunarsi per dare il benvenuto al 2024. A cominciare dal tradizionale evento romano organizzato al Circo Massimo: un appuntamento ormai fisso, che in quest’edizione punterà sulla presenza di giovani artisti come Blanco, Lazza e Francesca Michielin. Il concerto, organizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Roma e RDS 100% Grandi Successi, sarà totalmente gratuito. Se però vi troverete a fare il countdown nella Capitale, vale la pena di segnalare anche un altro appuntamento alternativo: il Capodanno 2024 a Cinecittà World con Achille Lauro, un live show che inizierà alle 20 e proseguirà con l’animazione di dj dalla fama internazionale.

Gli appuntamenti a Milano, Bologna e Mestre

Spostandoci più a Nord, verso Milano, si abbandona il pop e si punta alla musica classica. All’Auditorium di Largo Mahler dell’Orchestra Sinfonica di Milano si terranno infatti quattro concerti dedicati al capolavoro senza tempo della Nona di Beethoven, il cui Inno alla gioia è l’Inno europeo: venerdì 29 dicembre (ore 20), sabato 30 dicembre (ore 20), domenica 31 dicembre (ore 20) e lunedì 1° gennaio 2024. Tinte più contemporanee avrà invece la piazza Maggiore di Bologna, progettata per ospitare fino a 8mila persone in un maxi-evento che inizierà alle 22: si partirà con il dj-set del duo Nina’s Drag Queens, che offrirà una selezione di musica disco, revival, rock ed elettronica. I veneti in cerca di grandi eventi musicali invece potrebbero puntare su Mestre: a partire dalle 22 in piazza Ferretto si ballerà con i dj Ale De Biasi e Viviana Rapisardi, e il gruppo Red Moon. Nella vicina Vicenza, la festa sarà in viale Roma, dove a mezzanotte si esibirà anche Max Gazzè.

Si balla a Napoli, Bari, Palermo e Cagliari

A Napoli il 31 dicembre si aspetterà la mezzanotte a Piazza Plebiscito, teatro di un grande spettacolo presentato da Peppe Iodice. Gli ospiti soddisferanno tutti i gusti: ci saranno Arisa e Francesco Cicchella, i The Kolors e Jimmy Sax, Enzo Avitabile con I Bottari. Se ad Avellino c’è grande attesa per Antonello Venditti, a Bari l’appuntamento firmato da Radio Norba è davanti al grande palco di piazza Libertà, che accoglierà tra gli altri Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta. Un tris di grandi animatori del pop nostrano, mentre Elodie salirà sul palco del Politeama di Palermo, in una grande festa pubblica firmata da Puntoeacapo – in collaborazione con Gomad Concerti – e diretta da Nuccio La Ferlita. Il grande amico e collega della pop-star, Marco Mengoni, sarà invece la star del concerto di Capodanno a Cagliari. Che non si svolgerà però in piazza, ma all’interno della Fiera della Sardegna.

