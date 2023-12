«Quando sorridi sei la più bella…», il coro degli interisti all’addetta al campo di Genova: la reazione della ragazza – Il video

I tifosi dell’Inter tornano a dedicare un coro a un’addetta al campo di Genova. Lo scorso 29 dicembre, prima di Genoa-Inter, gli ultras hanno rivisto la ragazza, alla quale era già stato dedicato un coro qualche anno prima. Un caso che all’epoca scatenò qualche polemica, soprattutto da parte di chi aveva pensato a un gesto offensivo nei confronti della ragazza. In particolare per quel passaggio del coro in cui i tifosi cantano: «Lascia stare il tagliaerba, te la rasiamo noi…». Ma come in questo caso, è lei stessa a far capire come stanno le cose: «Quando sorridi, sei la più bella… te lo diciamo noi» recita ancora il coro dei tifosi neroazzaurri. E la destinataria ricambia il coro saltando e cantando con i tifosi dal campo, dall’inizio alla fine.

Leggi anche: