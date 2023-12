No! L’attentatore dell’Università di Praga non era un rifugiato ucraino

Secondo alcuni utenti sui social, David Kozak, l’attentatore che ha aperto il fuoco nella facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Praga il 21 dicembre 2023, uccidendo 15 persone e ferendone 24, per poi togliersi la vita, sarebbe stato uno studente ucraino, arrivato nella capitale Ceca dalla città di Dnipro. La sua ammissione all’ateneo praghese sarebbe avvenuta «tramite il programma rifugiati senza dover sostenere esami». Ci sono numerose che prove che smentiscono queste teorie. Vediamo perché l’attentatore dell’Università di Praga non era un rifugiato ucraino e non era stato ammesso senza sostenere esami.

Per chi ha fretta:

Si sostiene che David Kozak, l’attentatore dell’Università di Praga fosse un rifugiato ucraino ammesso senza sostenere esami.

Le prove confutano questa tesi.

Kozak era un cittadino ceco.

Aveva sostenuto diversi esami alla facoltà di storia con ottimo profitto.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge un risicato: «Toh! Guarda! …. », mentre è nel corpo dell’immagine che si vede un tweet dell’utente Erwin Fund.

Breaking: David Kozak was a Ukrainian student from Dnipro.

He was accepted into the Charles University under the refugee program without exams.

Chi era e da dove veniva l’attentatore dell’Università di Praga David Kozak

Verifichiamo le informazioni contenute nel post. Non c’è alcuna prova che Kozak non fosse di nazionalità ceca. In questo video della Cnn, si fa riferimento al villaggio natale dell’attentatore. Nel documento identificativo rilasciato dalla polizia ceca, e pubblicato sulla testata Novinky, si legge di un ragazzo nato l’8 dicembre 1999, di nazionalità ceca, residente nella città di Kladno, a 30 chilometri di distanza da Praga. Era studente di storia presso l’ateneo dell’attentato, che frequentava con ottimo profitto, secondo alcuni professori che hanno preferito rimanere anonimi.

Non era un rifugiato ucraino

Prima della sparatoria alla Charles University, il giovane avrebbe ucciso suo padre, trovato morto nella zona di Houston, sobborgo non lontano da Kladno. Secondo le informazioni dell’HN, rinomato giornale ceco che ha seguito l’attentato con reporter sul campo, il padre dell’aggressore era Stanislav Kozák, vicepresidente dell’organizzazione sindacale di base dell’aeroporto di Praga. Come ha confermato a HN una fonte interna allo scalo, l’uomo lavorava nel dipartimento che si occupava della sicurezza aeroportuale. Quindi, l’attentatore dell’Università di Praga non era un rifugiato ucraino e non era stato ammesso senza sostenere esami.

La foto e il premio

Kozak aveva ricevuto un’onorificenza dalla Charles University nel maggio del 2023. Il momento era stato immortalato con una foto, pubblicata in un post su Facebook dall’ateneo, ora rimosso, ma archiviato qui. Nel post si legge:

«I nostri studenti hanno ricevuto il premio Marian Szyjkowski nella categoria migliore tesi di laurea.

🇵🇱 L’Istituto Polacco di Praga ha premiato la studentessa di linguistica e studi polacchi Vladimíra Holmanová del Dipartimento di studi dell’Europa centrale della Facoltà di Economia del Regno Unito per il suo lavoro “Equivalenza testuale di aggettivi polacchi selezionati: analisi del corpus”. Anche lo studente di storia generale David Kozák dell’Istituto di storia mondiale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Karlova ha ricevuto il premio per il lavoro “Problemi dell’antagonismo dei contadini galiziani e delle rivolte di Cracovia nel 1846″».

Conclusioni

Si sostiene che David Kozak, l’attentatore dell’Università di Praga fosse un rifugiato ucraino ammesso senza sostenere esami. Le prove confutano questa tesi. Kozak era un cittadino ceco. Aveva sostenuto diversi esami alla facoltà di storia con ottimo profitto. Quindi, l’attentatore dell’Università di Praga non era un rifugiato ucraino e non era stato ammesso senza sostenere esami.

