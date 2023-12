No! Questo generale ucraino non ha annunciato un colpo di Stato contro Zelensky

Circola un video in cui il generale ucraino Valerii Zaluzhny avrebbe annunciato un colpo di Stato contro Zelensky a seguito dell’eliminazione di un suo collaboratore. Il video risulta a bassa qualità e non si conosce il canale dove sarebbe stato pubblicato, visto che dai canali ufficiali del generale non vi è traccia. Il video originale, oltre ad essere stato modificato ad arte con l’uso dell’AI, è estremamente datato.

Per chi ha fretta

Il video risulta a bassa risoluzione e non si ha traccia della sua reale provvenienza.

Nessuno dei canali ufficiali del generale riporta tale video.

Il video originale risale al febbraio 2022 ed è stato modificato con l’uso dell’Intelligenza Artificiale per sostenere il fantomatico colpo di Stato.

Analisi

Ecco uno dei post che ha diffuso il video:

Il generale Valerii Zaluzhny, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha lanciato un colpo di Stato militare in Ucraina. Ho informazioni precise sul fatto che Zelensky ha eliminato il mio collaboratore ieri. Vuole eliminare anche me e poi tradire il Paese. Se non lo fermiamo, perderemo l’intero Paese. Invito tutti gli ucraini a recarsi immediatamente nelle piazze centrali e a non obbedire agli ordini criminali dei comandanti. Sfoderate le armi ed entrate a Kiev. Solo così i veri eroi del nostro Paese potranno salire al potere e fermare il genocidio della nazione ucraina. Vi ricordo che chiunque rimanga in silenzio o si schieri a favore di questo traditore sarà severamente punito se i militari prenderanno il potere.

Il video circola con altre grafiche e altri testi:

AGGIORNAMENTO UCRAINA: Il generale Valerii Zaluzhny, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha lanciato un colpo di stato militare in Ucraina: “Ho informazioni precise che Zelenskyj ha eliminato ieri un mio dipendente. Vuole eliminare anche me e poi tradire il Paese. “Capite, eravamo cinquanta milioni, ora siamo meno di venti. Se non fermiamo Zelenskyj porterà tutti gli ucraini al massacro… “Ordino a tutto il personale militare di lasciare immediatamente la zona di combattimento e di prendere il potere nelle città sotto controllo militare”.

Il video originale del 18 febbraio 2022

Non vi è alcun riscontro del video attraverso i canali social ufficiali del militare ucraino.

Osservando i vari dettagli del video, dall’angolo di ripresa agli elementi come la bandiera o la posizione del corpo, come le mani in particolare, risulta essere un’alterazione fatta con l’Intelligenza Artificiale di una clip pubblicata dalla sua pagina Facebook ufficiale il 18 febbraio 2022.

Conclusioni

Non esiste alcun video dove il generale ucraino Valerii Zaluzhny abbia annunciato un colpo di Stato contro Zelensky. Il video originale risulta datato e modificato ad arte con l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: