Milano, guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni alla Stazione Centrale: ritardi fino a 120 minuti

Sono in corso gli interventi dei tecnici di Rfi e le cause in fase di accertamento

Disagi per i viaggiatori (anche) nell’ultimo giorno dell’anno. Questa mattina, 31 dicembre, si è verificato un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni alla Stazione Centrale di Milano. Sono in corso gli accertamenti del personale tecnico, fa sapere Rfi, per chiarire le cause del problema, che si è verificato all’ingresso di un convoglio regionale nell’infrastruttura del capoluogo lombardo intorno alle 10.40. Questo ha causato ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni di alcuni treni prima che la situazione iniziasse lentamente a tornare alla normalità.

