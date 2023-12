La fantomatica missione russa in Antartide che dimostrerebbe l’esistenza della “Terra piatta”

Alcuni sostenitori del complotto della Terra piatta stanno riportando attraverso delle condivisioni Facebook una clip tratta dal canale Tik Tok dall’uruguaiano Heber Lavecchia – appassionato di misteri e complotti -, nella quale riporta una spedizione russa in Antartide. Lavecchia lamenta inoltre che i suoi filmati sono stati ricaricati senza citarlo. Secondo la narrazione in tale spedizione si sarebbero trovate “nuove terre”, che dimostrerebbero come il nostro pianeta non sia affatto sferico. Il problema è, oltre al fatto che al momento queste prove non si vedono, che certe scene riprese sono già note.

Per chi ha fretta:

Una clip che mostra alcune immagini di una spedizione russa in Antartide viene presentata come prova della Terra piatta.

Ma il filmato in nessun modo fornisce prove a favore dei terrapiattisti.

Il luogo dei filmati, una base russa, risulta essere un’isola situata poco a Nord dal blocco più grande del continente e dove il clima è più favorevole.

Le prove della sfericità della Terra continuano a venire verificate e rimangono inconfutabili, con buona pace dei teorici della Terra piatta.

Analisi

Nella condivisione la parte del testo dedicata alla Terra piatta è la seguente:

Oleeeé

Dei ragazzi sono riusciti ad attraversare l’Antartide

E confermano l’esistenza di altri continenti oltre il muro di ghiaccio del circolo polare artico…

LA TERRA È PIANA

Ho provato un’emozione stupenda nel vedere questo video e soprattutto, mentre lo guardavo, ho sentito persino il profumo della vegetazione di quel posto… mi sentivo lì con loro e mi sono sentita come se ,facendo qualche centinaio di metri.. , mi potessi ritrovare davanti agli abitanti di quelle Terre e abbracciarci tutti insieme

Le spedizioni in Antartide

L’entusiasmo che traspare in chi riporta questo contenuto si spiega col fatto che nel filmato vengono montate anche immagini in terra ferma. Ma non potrebbe trattarsi della vicina Patagonia? Ad ogni modo chiaramente non stiamo parlando di prove a supporto della teoria della Terra piatta. Che i filmati in oggetto mostrino una spedizione dove è coinvolta Mosca sembra dimostrato non solo dalle voci fuori campo, ma anche dall’elicottero che si vede spesso in tali clip, il quale risulterebbe essere un Ka-32.

Di fatto, non è affatto una novità che durante le spedizioni in Antartide l’uomo abbia riscontrato aree verdi, citate in particolar modo negli ultimi anni riguardo il cambiamento climatico. Possiamo citare alcune aree come quella delle Berthelot Islands dove è presente una rigogliosa vegetazione.

La base turistica russa

Nel video di Heber Lavecchia viene mostrata la base russa della spedizione.

Si tratta della base Bellingshausen, dove è situata la chiesa ortodossa della Santissima Trinità presente nel video. Come riportato nel sito Russia Beyond, si trova in uno dei posti più favorevoli per l’uomo riguardo il clima, basti pensare che nel mese di agosto la temperatura non scende sotto i -7 °C. I russi la definiscono una “stazione balneare”.

Dove è situata geograficamente la base russa? In un’isola lontano dal blocco più grande del continente.

Su Youtube è possibile visionare diversi filmati dove gli ospiti della base mostrano la vegetazione simile a quella spacciata nella clip complottista come “nuovi continenti”. In un altro video notiamo anche l’elicottero della clip usata dai complottisti.

Terra piatta: una teoria mai dimostrata (ovviamente)

Ad ogni modo stiamo ancora aspettando che i terrapiattisti riescano a confutare diverse prove della sfericità della Terra, constatabili anche da chi non ha la fortuna e il merito di diventare astronauti e vedere direttamente il nostro all’esterno dell’atmosfera. Avevamo pubblicato una Guida apposita a pochi giorni dalla fondazione del nostro giornale, in occasione delle Festività del 2018. Riportiamo solo alcune delle argomentazioni più rilevanti:

Affacciandoci al piano terra di un edificio, l’orizzonte permette di vedere fino ad una certa distanza. Man mano che ci affacciamo dalle finestre dei piani superiori scopriamo che l’orizzonte è come se si spostasse, mostrando aspetti sempre più lontani del paesaggio. Se la Terra fosse piatta, non esisterebbe un orizzonte oltre il quale il resto dell’ambiente circostante rimarrebbe nascosto.



Le costellazioni a cui facciamo riferimento nell’emisfero settentrionale, detto boreale, sono quasi del tutto impossibili da vedere agli astrofili che vivono nell’emisfero meridionale, detto australe. Forse è per questo che certi terrapiattisti negano l’esistenza dell’Australia: secondo loro sanno troppe cose.



La rotazione terrestre produce una forza apparente dovuta proprio a questo suo continuo movimento, chiamata “forza di Coriolis”. E’ possibile vederne gli effetti mediante un pendolo, come quello fatto installare al Panthéon di Parigi nel 1851, chiamato “pendolo di Foucault”, in onore del fisico parigino Jean Bernard Léon Foucault. Da allora è libero di oscillare in ragione della rotazione terrestre.

Conclusioni

Abbiamo visto che come al solito vengono condivise clip, che ben lungi dal dimostrare che la Terra piatta, non tentano nemmeno di confutare i dati – spesso auto-evidenti – che tutti noi possiamo verificare in merito alla sfericità della Terra.

