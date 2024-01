Suonano gli U2 per strada e nessuno li riconosce? La verità dietro il post visto da milioni di fan – Il video

Alla vigilia di Natale un account Instagram fan degli U2 ha pubblicato il video di un presunto concerto in strada a Londra di Bono Vox insieme a The Edge. In pochi giorni, il video ha ottenuto 7,8 milioni di visualizzazioni e 301mila mi piace. E un diluvio di commenti, molti dei quali sconcertati: «In che mondo viviamo? Gli U2 suonano in strada e la gente passa accanto distratta e non si ferma. Nessuno sembra riconoscerli». E la spiegazione è semplice: l’audio è in effetti quello originale degli u2 (One love), il video è vero ma i protagonisti (la cui vera voce non udiamo ma deve essere stata chiara ai passanti) non sono gli U2 anche se assomigliano molto sia a Bono Vox che a The Edge.

Il video fake

Il video è un fake. Ad impersonare Bono Vox è infatti un suo sosia di incerto successo, che si chiama Pavel Sfera. Ad impersonare invece The Edge, il celebre chitarrista degli U2, è Steve Richards, che vive facendo il suo clone dichiarato. Per diversi giorni, milioni di persone sembrano aver creduto al video fake, pensando a un declino ormai irreversibile per gli U2. Dopo un po’ tra i commenti al video è stato lo stesso Pavel Sfera ad ammettere che il video è modificato e quell’audio non è quello originale. Sfera ha raccontato di aver conosciuto Richards a Londra a dicembre. Una sera in birreria qualcuno ha detto loro: «Perché non provate a suonare insieme?». E così hanno fatto una prova. Per loro è arrivato anche l’invito a esibirsi per uno spettacolo al Castello di Dublino, dove si svolgerà una serata di tributo agli U2 da parte di artisti di strada.

