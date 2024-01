Roma, paura alla fermata metro San Giovanni: 32enne armata di ascia minaccia i passeggeri

È stata denunciata a piede libero per i reati di minaccia e danneggiamento aggravati la donna che mercoledì 3 gennaio, in mattinata, ha spaventato gli utenti della stazione San Giovanni della metropolitana di Roma. La 32enne di origini bulgare ha agitato un’ascia contro i passeggeri e contro il personale di sorveglianza, impedendo a chiunque di avvicinarsi e spaventando i numerosi passanti. La donna si trovava in un evidente stato confusionale, che ha reso la situazione ancora più delicata, con il rischio che potesse fare del male a se stessa o ad altre persone. In quei momenti di paura, la 32enne ha affondato più volte il colpo contro il corrimano della scala d’ingresso della fermata, molto trafficata perché vi si intrecciano la linea A e la linea C del sistema di trasporto sotterraneo della Capitale. Alle numerose segnalazioni al 112 hanno risposto i carabinieri del nucleo radiomobile. Quando sono arrivati sul posto, la donna era stata disarmata da un addetto alla vigilanza ed è stata poi bloccata dai militari. L’arma è stata sequestrata e la donna è stata denunciata in stato di libertà.

