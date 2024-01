Addio musica, Selena Gomez vuole cambiare vita: «Pens a un altro unico album»

L’inizio del nuovo anno segna la conclusione del percorso artistico di Selena Gomez: la pop-star salita alla ribalta dalla scuderia Disney ha infatti annunciato che progetta uno stop definitivo alla sua carriera musicale. Forse, farà solo un altro album. Lo ha annunciato lei stessa nel corso del podcast Smartless con Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett: «Penso che in me ci sia solo un altro album – ha spiegato – con il passare degli anni vorrei trovare qualcosa su cui stabilizzarmi». Un probabile addio motivato anche dal desiderio di concentrarsi sull’altra sua grande passione, ovvero quella della recitazione. Che poi, racconta, è la sua passione primaria, mentre la musica sembra arrivata per caso, quando Disney le chiese di fare un album mentre era impegnata con la sitcom ‘I maghi di Waverly’.

«Pensai che sarebbe stato divertente – ha detto – e soprattutto pensai che si sarebbe trattato di un hobby. Volevo fare l’attrice, non ho mai pensato di essere cantante a tempo pieno ma apparentemente quell’hobby si è trasformato in qualcosa di diverso». Da allora, infatti, Gomez ha pubblicato tre album in studio. Nel 2022 il suo album in spagnolo, ‘Revelación’, ha avuto due candidature Grammy. Il suo ultimo singolo, ‘Single Soon’, risale all’agosto del 2023. Il mondo della recitazione la vede invece impegnata con Steve Martin nella serie, ‘Only Murders in the Building’, in Italia trasmessa da Disney+ come Star Original. In altri momenti nel corso dell’episodio, Gomez ha ricordato i momenti in cui il pesante carico di lavoro l’ha portata al ricovero in un istituto psichiatrico – un argomento di cui ha parlato apertamente nel suo documentario My Mind & Me -, ed è stata la causa della sua cancellazione di un tour.

