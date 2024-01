Le centinaia di auto bloccate dalla neve e dal freddo in Svezia: «Ci servono acqua e cibo»

Centinaia di automobili sono bloccate in lunghe code da più di dieci ore sulla strada E22 tra Hörby e Kristianstad in Svezia. L’eccezionale ondata di freddo proveniente dalla regione artica che sta colpendo la Scandinavia ha portato a fortissime nevicate. Nella notte la temperatura a Kvikkjokk in Lapponia è scesa fino a meno 43,6. Erano 25 anni che nel paese non si registrava una temperatura simile. E sabato il grande freddo arriverà a Stoccolma. Intanto il freddo, le tempeste e i venti hanno provocato l’interruzione dei trasporti e la chiusura delle scuole in diverse zone. Il giornale Sveska Dagbladet ha pubblicato una serie di foto che mostrano gli automobilisti nelle auto. Tra queste, una giovane donna che si trova in auto da 19 ore con i suoi due figli. «Non ci aiuta nessuno, ci servono acqua e cibo», ha fatto sapere la donna al quotidiano. Secondo l’amministrazione dei trasporti di Stoccolma la strada non sarà agibile fino alle 12 di oggi, giovedì 4 gennaio.

Foto copertina da: Svd

