Caraibi, l’attore Christian Oliver, star di Squadra Speciale Cobra, muore insieme alle sue due figlie in un incidente aereo

Un altro lutto nel mondo dello spettacolo: l’attore 51enne Christian Oliver (noto per il ruolo di protagonista nel telefilm Squadra Speciale Cobra 11 e nel film Speed Racer, recentemente apparso in Indiana Jones e il quadrante del destino) è morto insieme alle sue due giovani figlie e al pilota dell’aereo a bordo al quale si trovavano, vicino a un’isola del Mar dei Caraibi. Ad annunciare i decessi è stata la polizia reale dell’isola caraibica di St. Vincent e Grenadine. Le ragazzine avevano 10 e 12 anni, e si chiamavano Madita e Annik Klepser. Loro e il padre erano gli unici passeggeri a trovarsi a bordo del piccolo aereo monomotore di proprietà dello stesso pilota, Robert Sachs. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 4 gennaio. Secondo quanto dichiarato in un comunicato dalla polizia locale, «pochi istanti dopo il decollo, l’aereo ha avuto difficoltà ed è precipitato nell’Oceano. I pescatori e i sommozzatori di Paget Farm si sono recati sul luogo dell’incidente con le loro barche per prestare soccorso. La Guardia Costiera è stata informata e si è recata rapidamente a Paget Farm, Bequia, per guidare le operazioni di salvataggio».

Foto copertina: Entertainment Weekly

