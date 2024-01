No! Le finte mele di questo video non vengono vendute come vere

Le mele finte prodotte in Cina non sono parte di un complotto alimentare

Potreste imbattervi anche nelle condivisioni Facebook delle pagine italiane riguardanti il complotto delle mele finte prodotte industrialmente, mentre ci farebbero credere che sono naturalmente raccolte dagli alberi. La clip su cui si basa la narrazione è autentica, ma il contesto è ben diverso. Vediamo di cosa si tratta realmente.

Per chi ha fretta:

Un filmato lascia intendere che le nostre mele verrebbero prodotte artificialmente in oscuri laboratori cinesi.

La clip in oggetto in realtà mostra la produzione di dolciumi tipici a forma di mela.

Analisi

Del caso delle mele finte cinesi si è occupato per primo il collega Dilip Kumar Sripada in una analisi dell’anno scorso per Factly.

Il fantomatico complotto delle mele finte cinesi

Come accennavamo quelle mele finte appartengono a un contesto ben diverso da quello suggerito dai complottisti.

Il video condiviso nel post è stato pubblicato per la prima volta da un utente Tik Tok chiamato “@cacao_ing” – spiega Sripada -. Questo video mostra il processo di produzione delle caramelle al cioccolato e mele in Cina. I cinesi donano queste caramelle come regali di Natale o di San Valentino ai loro cari. Queste caramelle al cioccolato e mele sono disponibili su tutti i siti e-commerce cinesi.

Su TikTok è possibile vedere versioni della clip in oggetto dove è più chiaro il contesto originale:

Conclusioni

Non esiste nessun complotto mele finte prodotte a nostra insaputa in Cina per sembrare della normale frutta. Si tratta invece di caramelle tipiche cinesi che vengono tradizionalmente regalate durante delle Festività.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: