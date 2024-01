Macron verso il rimpasto di governo, si dimette la premier francese Elisabeth Borne

La premier francese Elisabeth Borne si è dimessa. La notizia circolava già dalla mattinata di oggi, lunedì 8 gennaio, quando Borne è stata convocata all’Eliseo per un incontro con Emmanuel Macron, alle prese con un rimpasto di governo. A confermare l’indiscrezione è lo stesso presidente francese, che su X scrive: «Il suo lavoro al servizio della nostra Nazione è stato esemplare ogni giorno. Ha realizzato il nostro progetto con il coraggio, l’impegno e la determinazione delle donne di Stato. Con tutto il cuore, grazie». Il cambio di premier e il rimpasto ministeriale fortemente voluto dall’Eliseo rientra nella strategia di Macron di rilanciare il suo secondo mandato quinquennale. Nell’ultimo anno, il presidente della Repubblica francese ha visto calare la propria popolarità soprattutto in due occasioni. La prima, risalente a inizio 2023, è la contestata riforma per alzare l’età pensionabile. La seconda, più recente, ha a che fare con il disegno di legge sull’immigrazione, che ha spaccato la maggioranza ed è passata solo grazie ai voti dell’ultradestra di Marine Le Pen.

Foto di copertina: EPA/Cristophe Petit Tesson | La premier francese Elisabeth Borne l’Eliseo, a Parigi (31 ottobre 2023)

