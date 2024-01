Morgan contro Amadeus: «Finché occuperà Sanremo parlare di spettacolo è ridicolo». E sui Ferragnez: «Io licenziato su volere di chi vendeva panettoni griffati»

Il cantautore in una chat con la stampa attacca il conduttore e direttore artistico del Festival. «Deve per cui esser rivendicato dal governo. Non può farsi mettere i piedi in testa in questo modo»

«Finché Sanremo sarà occupato ossessivamente da Amadeus e nessuno reagirà parlare di spettacolo è ridicolo». Così Morgan, in una chat dedicata alla stampa, attacca il conduttore televisivo che a febbraio salirà per la quinta volta consecutiva sul palco dell’Ariston. «Sì, hanno occupato – dichiara il cantautore – non solo il servizio pubblico, ma anche la discografia, la radio e la vostra mente. E ancora non fate nulla. Poi parliamo di cultura?». L’artista insiste: «Cosa bisogna fare? Assoldare degli investigatori privati per scoprire delle magagne e buttarlo giù? Non basta la sua evidente mancanza di competenza? Che poi la competenza è un dato soggettivo. Benissimo, invochiamo il pluralismo allora, quello è oggettivo».

La battuta su Chiara Ferragni e Fedez

Ieri Amadeus aveva dichiarato che la politica deve restare fuori dal teatro Ariston. Morgan non ci sta. «Il Festival di Sanremo – continua – è un concentrato di interessi economici e culturali, deve per cui esser rivendicato dal governo. Non può farsi mettere i piedi in testa in questo modo». Rispondere alla domanda: che cosa è un do maggiore? Basterebbe saper rispondere a questa domanda. Amadeus non può», conclude. E infine una stoccata a Fedez, suo ex collega di giuria a X Factor e Chiara Ferragni: «Ricordo a tutti che sono stato licenziato per via della competenza, su volere di chi faceva panettoni griffati».

