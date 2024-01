Gaza e Libano, vertice Netanyahu-Blinken sul destino della guerra. Il segnale di Israele agli Usa: sgomberati avamposti illegali in Cisgiordania

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è a colloquio a Tel Aviv col segretario di Stato Usa Antony Blinken, arrivato ieri sera in Israele al culmine della missione in Medio Oriente che lo ha già portato nei giorni scorsi in Turchia, Grecia, Giordania, Qatar e Arabia Saudita. Al centro di tutti gli incontri, il destino della guerra a Gaza e lo scenario di un possibile allargamento del conflitto nella regione. Gli Usa sono al lavoro (insieme all’Ue e ai Paesi arabi) per scongiurare tale eventualità, dopo l’omicidio mirato del numero 2 di Hamas Saleh Al Arouri in Libano e l’attentato al mausoleo di Qassem Soleimani in Iran (poi rivendicato dall’Isis), mentre Netanyahu ancora ieri è stato personalmente al confine con il Libano dove ha ribadito che il Paese è pronto a un possibile scenario di guerra anche con Hezbollah se non cesserà il lancio di razzi da nord. Ma in una serie di segnali significativi per l’amministrazione Usa, ieri lo Stato ebraico ha annunciato che la guerra a Gaza è ora entrata in una «fase nuova», di combattimenti meno intensi, mentre questa mattina le forze israeliane hanno sgomberato e demolito una serie di avamposti illegali eretti nelle vicinanze della colonia Pney Kedem, non lontano da Betlemme. Un’operazione che sta destando le proteste dell’estrema destra parte della maggiorana di governo, ma rivendicata dal ministro della Difesa Gallant, che ha detto di averla ordinata personalmente.

