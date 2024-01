Strage di Erba, per la corte d’appello di Brescia il processo è da rifare

La Corte d’Appello di Brescia ha accolto l’istanza di revisione della sentenza in merito alla Strage di Erba e ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Raffaella Castagna, Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini e per il tentato omicidio di Mario Frigerio, avvenuti l’11 dicembre 2006.

Quando si terrà la prima udienza: i tre scenari possibili

La prima udienza è fissata per il primo marzo prossimo. «Adesso ci attende un processo – ha commentato al Corriere della Sera l’avvocato Fabio Schembri, uno dei legali della coppia -. Siamo soddisfatti che la richiesta di revisione sia stata giudicata ammissibile e ci auguriamo che questa volta finisca in altro modo, con un’assoluzione». La difesa di Olindo e Rosa è composta dagli avvocati Fabio Schembri, Luisa Bordeaux, Patrizia Morello e Nico d’Ascola. «Chiediamo la revisione sia per la presentazione di nuovi elementi sia per elementi da approfondire – spiega Schembri – ovvero per le lettere C e D della norma che regola la materia». Nella prima udienza si discuterà su quali indizi di prova o nuove testimonianze ammettere. Sicuramente si capirà la strada del procedimento: se ci sarà un’assoluzione o una condanna di Rosa Bazzi e Olindo Romano oppure anche una dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di revisione stessa, che porrebbe fine a tutto. Gran parte delle consulenze, ha spiegato il legale della coppia, sono legate alla ricostruzione dell’omicidio di Valeria Cherubini e al distacco dell’energia elettrica e alla presenza di persone nella casa di Raffaella Castagna nel pomeriggio prima della strage. A pesare le intercettazioni ambientali sul letto d’ospedale del sopravvissuto Mario Frigerio e la testimonianza di Abdi Kais, mai sentito dagli inquirenti.

