Derby Roma-Lazio, saluti romani dei tifosi laziali a Ponte Milvio. Tensione all’Olimpico con lancio di petardi e bombe carta – Il video

I tifosi sarebbero stati filmati dalle forze dell’ordine che sono al lavoro per la loro identificazione

Dopo il caso di Acca Larenzia ora anche al derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio si sono viste braccia tese e gesti fascisti. Prima della partita allo Stadio Olimpico un gruppo di tifosi biancocelesti si è dato appuntamento a Ponte Milvio dove hanno fatto il saluto romano cantando “Avanti ragazzi di Buda“, canto ungherese degli anni ’50 contro la dittatura sovietica, una delle canzoni dell’estremismo di destra. In un passaggio i tifosi intonano: «Nascosta tra i libri di scuola anch’io porterò una pistola». I manifestanti sarebbero stati filmati dalle forze dell’ordine che sono al lavoro per la loro identificazione. Resta alta la tensione fuori dallo stadio Olimpico per lanci di petardi e bombe carta da parte di ultrà delle due squadre. Alcuni fumogeni sono stati tirati dalla tribuna Tevere contro la curva Sud. Massima attenzione nelle piazze della città: tutta la zona intorno all’Olimpico è circondata e controllata dalle forze dell’ordine.

(video Cattive Maniere / Tiktok)

