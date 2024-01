Ferrara, furto da 40mila euro in gioielleria: si finge incinta e i complici distraggono la titolare. Tre arresti – Il video

Si è finta incinta e si è presentata con un uomo in una gioielliera. Così sono entrati in un negozio due ladri che sono riusciti a portarsi via monili d’oro di un valore di circa 40mila euro. È successo a Ferrara dove la polizia ha arrestato tre persone per furto ai danni di un negozio di gioielli. Ad aiutare le indagini sono state le telecamere di sicurezza del negozio, il cui video che incastra i ladri è stato diffuso dalle autorità. I fatti risalgono al luglio dello scorso anno ed è emerso che i responsabili hanno numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. La finta coppia era riuscita a portarsi via il bottino grazie all’aiuto di altri due complici che hanno distratto la proprietaria del locale con alcune confuse domande.

Leggi anche: