No! Papa Francesco non viene nominato nei file sul caso Epstein. Nessuna foto con una donna in topless

I documenti non riportano mai il nome di Papa Francesco. Inoltre, smentiscono la storia della foto con una donna in topless

Anche Papa Francesco viene coinvolto ingiustamente nel caso Epstein. Secondo diversi utenti, i documenti rilasciati a seguito dell’ordinanza del giudice di New York, dimostrerebbero l’esistenza di rapporti anche intimi tra Bergoglio e Maxwell, compagna del defunto Epstein. Secondo la narrazione diffusa online, in particolare dai membri della setta complottista QAnon, esisterebbe una foto raffigurante Papa Francesco e Maxwell in topless, ma i documenti rivelano il contrario.

Per chi ha fretta

Nei documenti non viene citato in nessun caso Papa Francesco.

Nei documenti viene citato un “Papa” generico.

In nessuno dei documenti si conferma l’esistenza di una foto del “Papa” con Maxwell in topless.

I documenti rivelano che la foto in topless non esiste.

Analisi

Ecco uno dei post dove Papa Francesco viene associato ai documenti sul caso Epstein:

Sto piez e merd Papa Francesco è stato menzionato nei documenti Epstein pubblicati oggi. Si dice che abbia una foto con Ghislaine Maxwell, molestatrice sessuale e associata di Epstein, con Maxwell potenzialmente in topless in quelle foto.

Il testo circola anche negli ambienti della setta complottista QAnon:

Anche in altri post viene fatto riferimento a una foto:

EPSTEINGATE Papa Francesco è stato menzionato nei documenti Epstein che sono stati pubblicati poche ore fa. Pare che abbia una foto con Ghislaine Maxwell, la molestatrice sessuale associata di Epstein, con Maxwell potenzialmente in topless, in quelle foto. Trascrizione dove viene nominato il “Papa”! – D. A parte il bagno o il massaggio della casa di Palm Beach, ne ricordi qualcun’altra? Un posto nella casa di Palm Beach dove ne hai visto qualcuna di queste foto di donne in topless? A. Ricordo che c’erano foto ovunque, e quelle che restano impresse nella mia memoria sono… c’era una foto di Ghislaine con il Papa! Non mi sorprende ci fossero nudi, in giro. Semplicemente, non li ho conservati nella memoria.

Papa Francesco non viene citato nei documenti

Cercando il nome di Papa Francesco o Bergoglio, non si trova alcun riscontro nei documenti rilasciati dal giudice di New York. Viene citato un generico “Papa” in due documenti. Nel primo si parla di una foto, come riportato in uno degli screenshot che circola online, ma risulta parziale. La testimone Sjoberg, in una domanda successiva, risponde che Ghislaine non era in topless nella foto con quel “Papa”. Di fatto, in nessuno dei documenti si parla di una donna in topless insieme al generico “Papa”.

In un altro documento viene citata una donna delle pulizie che avrebbe visto due foto vicine tra di loro, una con un “Papa” e l’altra con una ragazza “nuda”. Secondo la donna, molto credente, aver affiancato i due scatti risultava irrispettoso nei confronti del “Papa”.

La foto storica di Papa Giovanni Paolo II con Epstein

Al momento conosciamo una sola foto di un Papa insieme a Epstein e Maxwell, ed è quella con Papa Giovanni Paolo II, scattata nel 2003 a Roma.

Conclusioni

I documenti diffusi e consultati in questo inizio 2024 non riportano l’esistenza di una fantomatica foto di Papa Francesco con la compagna di Epstein, Ghislaine Maxwell. Nei documenti viene menzionato un generico “Papa”, ma smentendo le dicerie che circolano e che circolavano evidentemente anche in passato.

