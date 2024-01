Palermo, il cane bruciato vivo dal suo padrone è morto

Il cane Aron, un pitbull a cui il suo stesso proprietario ha dato fuoco in una piazza in centro a Palermo qualche giorno fa, è morto in una clinica veterinaria. Lo ha fatto sapere la Lav di Palermo, che si era sobbarcata le spese veterinarie per provare a salvarlo. «Aron non c’è più. Il suo corpo non ha retto, sebbene lui abbia lottato fino alla fine». L’uomo che gli ha dato fuoco ha rischiato il linciaggio dopo l’accaduto: i carabinieri l’hanno salvato. I proprietari della casa in cui abitava hanno deciso di murare l’ingresso. Lui è stato denunciato a piede libero: sarebbe affetto da disturbi psichici.

Leggi anche: