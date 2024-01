Pistoia, crolla il solaio dell’ex convento durante un ricevimento di matrimonio: 64 feriti, quattro sono gravi. Tra loro anche bambini

È di sessantaquattro feriti, di cui quattro gravi, il bilancio (ancora provvisorio) del crollo di un solaio a Pistoia. L’incidente è avvenuto all’ex Convento di Giaccherino – in località Pontelungo, nella periferia della città toscana – dove era in corso il ricevimento per un matrimonio. «Sarebbero coinvolte circa 60-70 persone, ma al momento non ci sarebbero morti», ha spiegato l’assessore alla Protezione civile Alessio Bartolomei. Sul posto sono intervenute ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale, mentre i feriti sono stati trasferiti agli ospedali di Pistoia, Prato, Empoli e Pescia. Stando alle prime informazioni, tra i feriti ci sarebbero anche bambini.

I feriti

Delle sessantaquattro persone rimaste ferite nel crollo, quattro sono in codice rosso, dieci in codice giallo e cinquanta in codice verde. «Allertati tutti gli ospedali per il tempestivo soccorso e assistenza in modo da gestire più pazienti possibili. Oltre Pistoia, Prato, Lucca, Careggi e Cisanello, forza!», ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Confrontando le foto dell’incidente con alcune immagini pubblicate nei mesi scorsi su Instagram dall’ex Convento, sembra che l’incidente si sia verificato nella Sala del Refettorio.

Le prime ricostruzioni

Stando a quanto appreso dall’Ansa sul luogo dell’incidente, parte degli invitati alla festa di matrimonio avevano già lasciato il locale quando il solaio è crollato improvvisamente. Un gruppo di circa 60 persone, però, sono rimaste all’interno dell’ex convento. Molti di loro erano giovani e, proprio mentre ballavano, sono stati inghiottiti dalla voragine e si sono ritrovati al piano terra, coperti dai detriti.

