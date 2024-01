Lodi, trovata morta Giovanna Pedretti: era la titolare della pizzeria che rispose alla recensione negativa del cliente su gay e disabili

Il corpo di Giovanna Pedretti è stato ritrovato senza vita sulle sponde del fiume Lambro a Sant’Angelo Lodigiano. Il cadavere è stato individuato intorno alle 14 nei pressi del ponte, l’area è stata interdetta e sono poi intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, prima dell’arrivo del pubblico ministero di turno e degli agenti della scientifica. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi. La donna era finita sui giornali nei giorni scorsi per aver risposto alla recensione di un cliente della sua pizzeria “Le Vignole”, che aveva lasciato un commento negativo perché aveva mangiato «di fianco a dei gay e un ragazzo in carrozzina». La ristoratrice, titolare della pizzeria di Sant’Angelo Lodigiano, aveva invitato il cliente a non tornare più nel suo locale. «Le sue parole di disprezzo verso ospiti che, non mi sembra vi abbiano importunato, mi sembra una cattiveria gratuita e alquanto sgradevole. A fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto, credo che il nostro locale non faccia per lei. Le chiediamo gentilmente di non tornare da noi», aveva risposto pubblicamente. Come ricostruisce il quotidiano la Repubblica, successivamente Pedretti era stata criticata sui social da alcuni utenti che avevano messo in dubbio la sua versione.

