Sant’Angelo, trovate tracce di sangue nell’auto di Giovanna Pedretti: la verità sulla morte della ristoratrice dall’autopsia

Nuovi dettagli emergono sul caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano trovata morta ieri 14 gennaio sulle sponde del fiume Lambro. All’interno della sua auto, una Fiat Panda trovata parcheggiata nei pressi del fiume, sono state trovate tracce di sangue. In particolare, sui sedili e sui

tappetini. Secondo le indagini, al momento senza ipotesi di reato, la tesi più avvalorata resta quella del suicidio. L’ipotesi ora al vaglio degli inquirenti è che prima di raggiungere il fiume la donna possa essersi tagliata le vene dei polsi. Saranno i rilievi sull’auto della donna, porta sotto sequestro, e l’autopsia sul suo corpo disposta oggi dal procuratore di Lodi Maurizio Romanelli a fugare i dubbi. Le telecamere di videosorveglianza mostrerebbero la macchina di Pedretti allontanarsi da casa sua attorno alle 4 di domenica mattina.

Le frasi su Whatsapp

Pedretti nei giorni scorsi era finita al centro delle cronache per aver risposto a tono a una presunta recensione omofoba e abilista di un cliente della sua pizzeria “Le Vignole”. La polizia ha registrato l’ultimo accesso a Whatsapp alle 9:28 di sabato. «Ti manderò un bacio con il vento, e tu lo sentirai! Ti volterai senza vedermi… ma io sarò lì», sono i versi di Neruda che la donna aveva nelle info sull’app. Quanto al ristorante, invece, per il momento è tutto chiuso. Le saracinesche sono abbassate e vi è un cartello che invita a non lasciare fiori e oggetti davanti alle vetrine. Al momento, non è stato trovato alcun biglietto d’addio della ristoratrice.

Leggi anche: