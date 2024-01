«Ho messo i miei amici a lavorare in tutti i ruoli, come Giorgia Meloni»: arriva da TikTok il primo singolo di Suspect CB con Ernia

«Alla fine della storia mi vedo con una bionda, come Giorgia Meloni. Mi cucina la pasta perché lei è italiana, come Giorgia Meloni. Non vengo pagato per esprimere opinioni, come Giorgia Meloni. Ho messo i miei amici a lavorare in tutti i ruoli, come Giorgia Meloni». È bastata una strofa a cambiargli la vita. Il video del suo freestyle è diventato virale su TikTok e tra le centinaia di migliaia di persone che lo hanno visto, e canticchiato, c’era pure Ernia, nome d’arte di Matteo Profesisone. Con i suoi 30 anni e quattro album pubblicati con alcuni dei più importanti rapper della sua generazione, Ernia è rimasto impressionato dal lavoro del giovane collega. Suspect CB, 20enne di Reggio Emilia aveva confezionato «un freestyle da un minuto o poco più con un breve hook semplice ma efficace: non so perché ma mi gasó tantissimo e lo ripubblicai nelle mi storie senza aver mai neanche parlato col rapper in questione». Tanto basta. I due iniziano a sentirsi, a scambiarsi idee e opinioni, insomma a collaborare. A ottobre esce il primo brano di “Sus” e dopo alcuni mesi, a inizio 2024, arriva il singolo figlio di quel freestyle estivo. «Ho deciso di andare a completarlo, facendolo riprodurre e aggiungendo una mia strofa», ha spiegato Ernia, che con il suo entusiasmo per i versi provocatori sulla premier ha lanciato la carriera del collega.

