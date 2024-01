Le Iene, Facchinetti e lo scherzo ad Amadeus: «Ti porto Taylor Swift a Sanremo». Il conduttore ci casca: «È tanta roba» – Il video

Sta diventando virale, uno scherzo de Le Iene, o meglio uno scherzo nello scherzo. Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato hanno “sequestrato” Francesco Facchinetti e gli hanno preso il cellulare. Con l’aiuto della IA ha mandato dei vocali WhatsApp ai suoi contatti in agenda Fedez, Frank Matano, Salvini, Amadeus e Alessia Marcuzzi. Fedez non sembra cascarci, così come Marcuzzi e Matano. Poi arriva il momento Ariston. Nello scherzo Le Iene usano la voce di Francesco Facchinetti per proporre come ospite Taylor Swift sul palco del Festival di Sanremo 2024. E pur di averla, il conduttore ci casca e si è detto disposto a fare pressioni e bloccare il budget destinato ad altri ospiti per dare priorità a lei. «Taylor Swift è tanta roba», ha dichiarato Ama, mostrandosi subito interessato alla proposta.

questo video amadeus x taylor swift era tutto ciò di cui avevo bisogno lui si è dimostrato il numero 1 come sempre pic.twitter.com/MuN1ZzJtEs

— bri⸆⸉ milan n1! (@CH3RR1XV) January 16, 2024

«Ama se hai bisogno di un manager io ci sono! E se vuoi ti porto Taylor Swift alla finale», recita il messaggio audio falso. «Senti ma Taylor Swift alla finale è una battuta o ce la fai veramente? Perché se ce la fai veramente avviamo una trattativa. Perché i soldi stanno finendo. Scherzi a parte fammi sapere, pralo con la Rai», dichiara il direttore artistico del Festival su Whatsapp. A quel punto, dato che il conduttore Rai ci è cascato, Le Iene proseguono. «Quanto budget hai?», chiede il falso Facchinetti. Ama risponde: «Eh no Franci, io non ho idea. So che ho parlato ieri con ****** siamo agli sgoccioli però riusciamo a trovare cioè, io faccio pressione (…) Ecco non ho budget mila ecco questo te lo devo dire. Chiaro che Taylor Swift è tanta roba, quindi se c’è blocco altre cose e do priorità a lei».

Alla fine lo scherzo viene svelato ad Amadeus in videochiamata. «Sono da denunciare», sorride il conduttore che sembra non essersela presa. «Però – aggiunge – non slegatelo».

Leggi anche: