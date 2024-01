Bologna, il primo multato per il limite a 30 km: «La prossima volta spingo l’auto a piedi»

Sergio Baldazzi, gioielliere, è il primo multato per il limite a 30 chilometri all’ora a Bologna. Andava a 39 chilometri orari e ha ricevuto una multa di 42 euro. Ridotta a 29,40 se la paga entro cinque giorni. In città il limite orario ha esordito ieri e secondo la Uil Trasporti ha causato ritardi per gli autobus. Baldazzi invece non l’ha presa benissimo: «Considerando i cinque di tolleranza ero appena quattro chilometri sopra il limite. Ma voi l’avete capito quant’è difficile guidare e controllare il contachilometri contemporaneamente? Non mi fate parlare vah…la prossima volta l’auto la spingo a piedi», dice all’edizione bolognese di Repubblica. E ha ricevuto gli incoraggiamenti degli altri cittadini: «Bravo, coraggio, non te la prendere».

Baldazzi non è stata l’unica vittima. Una signora sulla cinquantina procedeva invece a nove chilometri all’ora per paura di essere multata. Un ragazzino faceva i 53 in motorino. Mentre nelle zone della città in cui il limite è di 50 chilometri all’ora un’altra signora è stata multata perché andava a 57. A fine giornata il bilancio dei vigili è di 87 fermati e 42 sanzionati. Sette multe per il superamento dei trenta e cinque per il superamento dei 50.

