Pistoia, dopo il crollo del solaio al matrimonio gli sposi denunciano. Le chiamate al 118 – L’audio

«Mandate più ambulanze possibili, ci sono almeno 30 persone coinvolte e non tutte rispondono». Inizia così un audio registrato dal 118 la sera del 13 gennaio scorso quando il solaio del Convento di Giaccherino – in località Pontelungo, nella periferia di Pistoia – è crollato mentre era in corso una festa di matrimonio. «Ci sono persone ferite stavano ballando e il solario è ceduto», si sente nella registrazione. «Le persone coinvolte sono sveglie, rispondono?», chiede l’operatore. «Non lo so, c’è nebbia», replica l’invitato. In quel momento decine di ospiti stavano ballando L’Amour Toujours di Gigi D’Agostino, quando all’improvviso si è aperta la voragine al centro della sala, adibita a pista da ballo. Più di trenta le persone ferite, alcune in maniera grave, con fratture e lesioni. Tra loro anche i due sposini, Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra, che hanno hanno presentato una denuncia querela ai carabinieri di Pistoia.

La procura della città toscana ha aperto nei giorni scorsi un fascicolo ipotizzando i reati di lesioni colpose e disastro colposo. L’immobile è tuttora sotto sequestro. La coppia ha anche consegnato un video amatoriale, che è agli atti della procura, e che ha immortalato il momento esatto del crollo del solaio: un filmato di pochi secondi che racconta quanto accaduto la sera del 13 gennaio nella sala dell’ex convento, da alcuni anni adibito a location per ricevimenti. Il video è stato consegnato agli inquirenti dagli avvocati Federico Bagattini e Alberto Corsinovi, che assistono i due sposi.

