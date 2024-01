Ron DeSantis abbandona le primarie con una falsa citazione di Winston Churchill

Il governatore della Florida ha abbandonato le primarie repubblicane, dichiarando il suo sostegno a Donald Trump. Nel suo annuncio via Twitter/X, Ron DeSantis ha citato una frase attribuita a Winston Churchill, che troviamo così tradotta in alcuni portali italiani: «Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta» («Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts»). Tuttavia, questa citazione è falsa, come riportato dal sito dell’International Churchill Society nella sezione “Citazioni falsamente attribuite a Winston Churchill“.

Nella corsa alle elezioni presidenziali del 2024 tra i repubblicani rimane in lizza Nikky Haley, recentemente vittima di una serie di fake diffuse da Donald Trump durante un recente comizio nel New Hampshire. L’ex Presidente, oltre ad aver erroneamente sostenuto che Haley si fosse candidata con Obama, l’ha accusata di essere stata responsabile della sicurezza del Campidoglio durante l’assalto dell’6 gennaio 2021, affermando che avesse impedito alla polizia di intervenire contro i manifestanti suoi sostenitori. Inoltre, ha accusato la sua rivale di aver contribuito alla distruzione delle “prove” relative all’assalto. Peccato che Nikky Haley non teneva alcuna carica presso il Campidoglio. In pratica, Donald Trump l’aveva letteralmente confusa con Nancy Pelosi.

