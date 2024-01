Giorno della Memoria, l’ambasciatore Alon Bar: «Parlare di genocidio a Gaza serve solo a demonizzare Israele» – Il video

Le parole dell’ambasciatore israeliano in Italia, in occasione del 27 gennaio: «L’antisemitismo non è un’ombra del passato, ma persiste ancora oggi»

È incentrato sul ritorno dell’antisemitismo il messaggio dell’ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar, in occasione del Giorno della Memoria. Una ricorrenza nata per commemorare le vittime dell’Olocausto e che, secondo Alon Bar, quest’anno assume un valore ancora più simbolico. «Purtroppo – spiega l’ambasciatore – negli ultimi mesi, a partire dal massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre scorso e dalla situazione di guerra che ne è scaturita, abbiamo assistito a una terrificante ondata di antisemitismo in tutto il mondo, e anche qui in Italia». Alon Bar ricorda i numerosi «slogan, graffiti, cori, minacce, intimidazioni e, purtroppo, anche attacchi violenti» che hanno preso di mira proprio ebrei e cittadini israeliani. Secondo l’ambasciatore, «l’antisemitismo non è solo un’ombra del passato, ma persiste nel corso della storia» e continua a «manifestarsi in forme insidiose nel mondo contemporaneo».

Fatta questa premessa, Alon Bar invita a riflettere sulle lezioni della storia. «La Shoah – dice nel suo messaggio – ha dimostrato che l’ideologia radicale e la terminologia estrema portano a una violenza disumana e mortale. È quindi nostro dovere comune, nostro impegno morale, combattere questa piaga e promuovere la tolleranza, la comprensione e il rispetto reciproco». Le parole dell’ambasciatore israeliano in Italia sono rivolte a coloro che «sostengono di promuovere i diritti umani e la pace», quando invece «promuovono l’odio contro Israele e contro gli ebrei», utilizzando termini come «genocidio» al solo scopo – sostiene Alon Bar – «di demonizzare Israele». Il messaggio di Alon Bar è chiaro: «Questa terminologia estrema e gli sforzi per creare false equazioni tra Israele e i nazisti sono di per sé una forma di antisemitismo», sottolinea l’ambasciatore. Infine, un pensiero rivolto agli ostaggi ancora nelle mani di Hamas: «In questa Giornata della Memoria dobbiamo ricordare al mondo che a Gaza sono ancora tenute in ostaggio 136 persone. Tra loro ci sono anche discendenti di sopravvissuti all’Olocausto».

Foto di copertina: ANSA/Massimo Percossi | L’Ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar, durante il Salone della Giustizia, a Roma (26 ottobre 2023)

