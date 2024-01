Lo spot di un supermercato in Germania che si è trasformato in un manifesto contro l’estrema destra – Il video

In Germania anche i supermercati scendono in campo contro l’estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD). Nei giorni scorsi, decine di migliaia di cittadini tedeschi sono scesi in piazza per protestare contro l’avanzata del partito guidato da Alice Weidel, in particolare dopo le rivelazioni sui piani di deportazione di massa dei migranti. L’onda lunga delle proteste ha fatto diventare virale un video della catena di supermercati Edeka. Nel filmato si vede come apparirebbero gli scaffali di un supermercato qualora si potessero vendere esclusivamente prodotti tedeschi. La risposta è semplice: sarebbero quasi tutti vuoti. Nello spot pubblicitario si vedono clienti sorpresi di trovare il punto vendita così sfornito. A svelare l’inganno sono i cartelli affissi in giro per le corsie: «Questo scaffale dimostra che senza diversità siamo più poveri». In realtà, lo spot risale a sei anni fa, ma è grazie alle manifestazioni di piazza contro AfD che è diventato davvero virale. A ripostarlo sui social è la stessa Edeka, che scrive: «Più attuale che mai… Noi amiamo la diversità e lottiamo contro la destra». Oggi, così come già accaduto nel 2017, il colosso tedesco dei supermercati ha voluto rendere chiara la propria posizione su ciò che sta accadendo nel Paese. E molti clienti sembrano aver apprezzato.

