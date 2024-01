Cina, la censura allo Zecchino d’Oro per la canzone “Forza Gesù”

La canzone Forza Gesù cantata da Simone Deiana ha vinto il premio dello Zecchino Rosso. Ed è diventata molto popolare in Cina. Ma durante l’ultimo tour a Shanghai e a Pechino il Piccolo Coro dell’Antoniano non ha potuto eseguirla. Perché, spiega oggi il Corriere della Sera, i versi erano poco in linea con i principi di uno stato guidato dal Partito Comunista. «Forza Gesù, non ti preoccupare / Se il mondo non è bello visto da lassù / Con il Tuo amore si può sognare / E avere un po’ di Paradiso / Quaggiù», dicono le parole della canzone. Anche se il direttore dell’Antoniano, frate Giampaolo Cavalli ha negato tutto: «Non sappiamo quali siano i motivi per cui la canzone non sia stata inserita in programma. D’altronde nel nostro vasto repertorio di oltre 800 canzoni tutte mettono l’accento sui valori dell’amicizia, della fratellanza, del rispetto della diversità. Le scelte sono per lo più di carattere prettamente musicale». Nel 2017 la canzone era stata eseguita durante un altro tour nel paese. Eppure la scelta è caduta su un pezzo diverso. I bimbi cinesi e italiani hanno così intonato “Il pianeta Grabov”, musiche di Dodi Battaglia dei Pooh e testo di Giovanni Gotti. La canzone parla di un «pianetino poco più grande di un pallone»: «Qualcuno ha detto che crescerà / E come la terra, un giorno, lui diventerà / Ma non importa, uguale o diverso / Ognuno ha il suo posto in questo infinito universo».

Leggi anche: