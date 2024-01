Migranti, l’Alta Corte dell’Albania dà il via libera all’accordo con l’Italia

L’Alta Corte dell’Albania avrebbe dato parere favorevole all’accordo sui migranti stipulato dalla premier italiana Giorgia Meloni e dal suo omologo albanese Edi Rama. Cinque giudici su nove avrebbero ritenuto il protocollo conforme alla costituzione di Tirana. Il testo, ottenuto il via libera, dovrebbe ora passare per il voto formale in parlamento per poi entrare in vigore. Italia e Albania avevano siglato un patto per il trasferimento nel paese balcanico di una parte dei migranti che, dalla primavera di quest’anno, sbarcheranno sulle coste italiane. «L’Albania ci concederà l’utilizzo di alcune aree del suo territorio, in cui l’Italia potrà realizzare a sue spese e sotto la sua giurisdizione due strutture per la gestione dei migranti illegali», aveva annunciato Meloni. A dicembre due ricorsi separati, presentati dal Partito democratico albanese e altri 28 deputati schierati a fianco dell’ex premier di centrodestra Sali Berisha, avevano portato l’Alta Corte a sospendere la ratifica dell’accordo.

