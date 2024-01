No! Donald Trump non ha negato l’11 settembre

«Non abbiamo avuto attacchi. Non abbiamo auto un World Trade Center. Non abbiamo avuto gli attacchi che avete visto e che certamente vedete in altri paesi». Sono queste le parole che si sentono pronunciare all’ex presidente degli Usa in una clip condivisa in numerosi post virali su Facebook, sia in Italia che all’estero. Da quello che si sente dire, sembra che Donald Trump stia negando gli attacchi dell’11 settembre o persino sostenendo che si sia trattato di un inside job, un’operazione tutta interna agli Usa e comunque slegata dal mondo islamico. In realtà, Trump non ha negato l’11 settembre e non ha parlato di operazioni degli Usa né escluso un coinvolgimento di matrice islamica di Al-Qaeda.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione non si legge, nulla, ma a Trump si sente dire:

We wanted to stop terror from coming into our country. But I couldn’t talk about it because I didn’t want to do that and then the following day something happens. So I went four years keeping my mouth shut on that particular subject. But now I talk about it all the time. We had no attacks. We didn’t have a World Trade Center. We didn’t have the attacks like you’ve seen and certainly that you see in other countries. And by the way now we’re getting involved again in the Middle East. Look what’s happening. You’re getting involved… here we go again with the Middle East.

Ovvero, in italiano:

«Volevamo impedire che il terrorismo entrasse nel nostro paese. Ma non potevo parlarne perché non volevo farlo e che poi il giorno dopo succedesse qualcosa. Quindi ho passato quattro anni a tenere la bocca chiusa su quel particolare argomento. Ma ora ne parlo continuamente. Non abbiamo avuto attacchi. Non avevamo un World Trade Center. Non abbiamo avuto gli attacchi che avete visto e che certamente vedete in altri paesi. E comunque ora siamo nuovamente coinvolti in Medio Oriente. Guarda cosa sta succedendo. Ti stai facendo coinvolgere… eccoci di nuovo con il Medio Oriente».

L’intervento di Trump è stato tagliato

Il video è stato tagliato, rimuovendo contesto necessario. Lo si può verificare guardando il video completo del discorso, reperibile su YouTube. L’intervento è quello del 23 dicembre da Laconia cittadina del New Hampshire. La parte oggetto di verifica inizia dopo 24 minuti. Questo è quello che si sente dire a Trump:

… the Trump travel ban, which really kept us safe. You know, when I was there four years, I wanted to talk so much. We had no terrorism. We had no attacks. We had nothing. And I want… we had the Trump travel ban. We call it the terror ban, right? We wanted to stop terror from coming into our country. But I couldn’t talk about it because I didn’t want to do that and then the following day something happens. So I went four years keeping my mouth shut on that particular subject. But now I talk about it all the time. We had no attacks. We didn’t have a World Trade Center. We didn’t have the attacks like you’ve seen and certainly that you see in other countries. And by the way now we’re getting involved again in the Middle East. Look what’s happening. You’re getting involved… here we go again with the Middle East.

La parte in grassetto non viene inclusa nei video virali, che quindi danno l’idea che stia sostanzialmente negando che il disastro dell’11 settembre sia stato un attacco terroristico, lasciando quindi gli spettatori supporre che le Torri Gemelle possano essere crollate a causa di un complotto tutto interno agli Usa.

Conclusioni

Circola una clip in cui sembra che Donald Trump neghi l’11 settembre. Manca una parte dell’intervento, tagliato per decontestualizzare le sue parole. Nella versione integrale Trump dice che nel corso del suo mandato alla Casa Bianca non si sono verificati grossi attacchi terroristici negli Usa. Quindi, nelle clip virali, Trump non ha negato l’11 settembre, né un coinvolgimento islamico, e nemmeno ha parlato di un’operazione interna agli Usa.

