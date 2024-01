Caso Salis, La Russa: «Incontrerò il padre di Ilaria, non avviserò i giornalisti»

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite questa sera di “Avanti Popolo” precisa che incontrerà il padre di Ilaria Salis, italiana detenuta da quasi un anno a Budapest in attesa di processo e portata in tribunale con manette e catene. «Sarà un incontro riservato, non lo esibirò ai giornalisti. Non dirò ora e luogo in cui si svolgerà. Mi interessa poter avere da lui notizie, anche per poi eventualmente riferire al Senato, per una doverosa informazione. Il problema della dignità del detenuto, a maggior ragione del detenuto in attesa di giudizio deve interessare sempre», di «qualsiasi Paese» si tratti, ha dichiarato La Russa. «La nostra legge vieta che venga esibito il detenuto con le manette e in condizioni di umiliazione mentre questo non è avvenuto in Ungheria. Su questo credo sia giusto intervenire», ha dichiarato il numero uno di Palazzo Madama.

Leggi anche: