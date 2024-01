Sinner è rientrato in Italia: l’arrivo a Fiumicino, poi l’incontro con la premier Meloni – Le foto e il video

L’eroe italiano degli Australian Open Jannik Sinner è rientrato in Italia. Il 22enne, fresco vincitore della finale di Melbourne contro il russo Daniil Medvedev di domenica scorsa, è atterrato dopo le 12 all’aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci con un volo della Emirates che dall’Australia ha fatto scalo a Dubai. Il tennista è stato accolto dal personale della società di gestione Aeroporti di Roma e dalla polizia di frontiera aerea, che lo ha salutato con un lungo applauso al Terminal 3, nella zona arrivi dove lo attendevano cronisti, troupe televisive e altri passeggeri. Sinner, che indossava una tuta e portava un borsone da tennis, ha salutato i presenti con un sorriso e un cenno della mano, prima di dirigersi all’esterno e salire su un’auto. Intorno alle 15.40 è atteso a Palazzo Chigi per un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mercoledì 31 gennaio alle 15 terrà una conferenza stampa con il presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi, mentre giovedì si recherà al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che accoglierà i vincitori della Coppa Davis, la squadra che a novembre a Malaga ha riconquistato contro l’Australia un trofeo che all’Italia mancava da 47 anni. L’incontro con il presidente era stato rinviato proprio a causa dell’agenda degli atleti che, dopo il successo in Spagna, avrebbero dovuto affrontare la preparazione alla stagione tennistica successiva. Quella che si è aperta con la meravigliosa vittoria di Sinner in un Grande Slam, centrando un obiettivo che all’Italia mancava dal 2015 – il successo di Flavia Pennetta agli Us Open – e all’Italtennis maschile da 48 anni, ossia dal trionfo a di Adriano Panatta al Roland Garros di Parigi nel 1976.

Foto: ANSA/TELENEWS | Jannik Sinner arrivato a Fiumicino dopo il trionfo agli Australian Open, Fiumicino (Roma), 30 gennaio 2024

