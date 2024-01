Sanremo 2024, piccolo incidente per Fiorella Mannoia durante le prove: «Colpa mia, offro 60 caffè a tutta l’orchestra» – Il video

All’Ariston i preparativi per la 74esima edizione del Festival di Sanremo sono ormai alle battute finali. E i 30 artisti in gara si alternano sul palco per eseguire le prove dei brani selezionati da Amadeus. È stato anche il turno di Fiorella Mannoia, che quest’anno porta Mariposa, una canzone-manifesto dedicata a tutte le donne. Ma durante l’esecuzione insieme all’orchestra, ha fatto una piccola gaffe, alla quale ha voluto rimediare con un gesto d’altruismo. «L’artista paga», scherza il marito Carlo Di Francesco, nel video postato sui social. La cantante è al bancone del bar dell’Ariston e racconta quanto è avvenuto poco prima nel siparietto durante le prove: «Mi chiedono: “Fiorella, hai sentito?”, e io: “Non sento niente, sento solo fuori”. E grazie, non mi ero messa le cuffie!». Il marito la invita quindi a pagare pegno, non solo metaforicamente: Mannoia quindi mette mano al portafogli e decide di pagare 60 caffè per tutto l’orchestra. «Tu te lo paghi da solo invece», dice rivolta al marito.

