Al Classico disperati, allo scientifico esultano: le reazioni virali degli studenti all’annuncio delle materie della seconda prova – I video

Disperazione tra i classicisti dopo aver scoperto che greco sarà il loro banco di prova al secondo scritto della maturità. E, ironia della sorte, il docente incaricato a valutare le loro prestazioni sarà pure esterno. Allo scientifico, invece, tirano un sospiro di sollievo collettivo ed esultano: in un colpo di fortuna, è uscita matematica come seconda prova. Anche quest’anno, la fisica resterà nel cassetto del ministero dell’Istruzione. Dopo l’annuncio di ieri del Ministero dell’Istruzione con tutte le materie previste per la seconda prova, i social – in particolare su TikTok – hanno fatto da palcoscenico alle reazioni in diretta degli studenti. C’è chi esulta e chi piange: la maggior parte di loro lo ha appreso proprio sui banchi di scuola. E a far da sottofondo ai loro video, diventati viralissimi in poche ore, c’è una parte dell’ultima canzone di Calcutta, Controtempo, che annuncia «Guerra persa» o la celeberrima Notte prima degli esami. Qualcuno, infatti, risponde ironicamente alla strofa di Venditti che invita Claudia a non tremare: «Ora abbiamo iniziato a tremare peggio di Claudia avendo letto che ci sarà greco e sarà pure esterno».

Panico anche al linguistico con la terza lingua straniera

A raccogliere le reazioni degli studenti c’è anche un sondaggio di Skuola.net che vede il 51% dei ragazzi e delle ragazze insoddisfatti di avere un professore esterno a correggere il proprio compito. Due studenti su tre ritengono che la Maturità 2024 sarà più difficile di quella dello scorso anno. Oltre ai classicisti, tra coloro che sembrano essere particolarmente preoccupati, ci sono anche i ragazzi dei licei linguistici che dovranno affrontare la terza lingua straniera. «Siamo fregati», è il commento che fa da padrone fuori dai cancelli di scuola. «Non poteva andare peggio», incalza un maturando. E così decine e decine di loro compagni. Tuttavia, c’è una nota di conforto: il commissario sarà un docente interno.

