Meloni con Orban a Bruxelles, faccia a faccia sul caso Salis e gli aiuti all’Ucraina

Il premier Ungherese Viktor Orban ha raggiunto Giorgia Meloni all’hotel Amigo, nel centro di Bruxelles, dove la premier italiana era da poco arrivata alla vigilia del vertice straordinario del Consiglio europeo. Tra i temi del faccia a faccia c’è la trattativa europea sui fondi in aiuto dell’Ucraina, su cui l’Ungheria ha più volte minacciato il veto. Nel corso del colloquio, spiegano fonti citate dall’agenzia Ansa, «il caso di Ilaria Salis probabilmente emergerà». L’incontro durato circa un’ora, avviene dopo che sui social il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, aveva duramente attaccato le critiche piovute su Budapest per le condizioni di detenzione dell’insegnante italiana, apparsa in aula incatenata a mani e piedi e dopo le sue stesse denunce sul trattamento subito negli 11 mesi in carcere. Kovacs ha ribadito che Salis è accusata di gravi reati e che le misure adottate sono previste dalla legge e adeguate alla gravità dell’accusa del reato commesso. Ha poi accusato Ilaria Salis di avere una «credibilità altamente discutibile», per le presunte false informazioni personali rilasciate negli interrogatori.

Foto coperina: ANSA/PALAZZO CHIGI | Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orban, al Consiglio europeo prima dell’inizio dei lavori a Bruxelles, 14 dicembre 2023