Funerali di Sandra Milo a Roma, rose bianche e figli accanto alla bara. Vladimir Luxuria: «Una donna libera contro i pregiudizi» – I video

«Una donna intelligentissima. Chi l’ha conosciuta sa quanto è stata dolce e rispettosa. Da donna libera ha sempre combattuto contro i pregiudizi, le veniva naturale». Vladimir Luxuria è tra le prime ad arrivare in piazza del Popolo, a Roma, per i funerali di Sandra Milo nella chiesa degli Artisti. Dalle 12.30, per circa un’ora, si è svolta la cerimonia funebre, mentre nella piazza antistante si radunavano migliaia di curiosi e ammiratori dell’attrice, morta il 29 gennaio a 90 anni. In chiesa, attorno alla bara ricoperta di rose bianche, c’erano i figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis. Tante anche le celebrità che hanno preso parte alla messa, tra i quali Mara Venier, Alberto Matano, Stefania Orlando, Pino Strabioli, Beppe Convertini e Vladimir Luxuria. «Sandra sapeva ascoltare», ha detto, commossa, Eleonora Daniela, entrando in chiesa, «è stata una grande amica e lo sarà per sempre. Sandra rimarrà sempre nella storia del nostro grande cinema, della televisione e soprattutto nei nostri cuori. Era una donna di grande generosità, di grande bontà e aveva una grande caratteristica: saper ascoltare. Sapeva pensare agli altri. In questo momento forse la cosa più bella di lei era quella». Anche Mara Venier si è fermata per un ricordo sull’amica e collega: «Era una donna gentile, generosa, molto presente nell’amicizia. Libera. E ha insegnato ad essere libere anche ad altre donne. Questa è la cosa più importante».

