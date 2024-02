Istanbul, uomo armato prende in ostaggio i dipendenti di una fabbrica americana. La polizia: «È un’azione pro Gaza»

Un uomo armato sta tenendo in ostaggio alcuni dipendenti di una fabbrica del gruppo americano Procter & Gamble (P&G) nella periferia di Istanbul, in Turchia. Stando a quanto riferito dalla polizia della capitale turca, l’uomo avrebbe giustificato il suo atto denunciando le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Gli ostaggi nelle mani dell’uomo sarebbero sette, tutti dipendenti della sede turca della P&G. Le strade vicine alla fabbrica sono state bloccate dalla polizia. «Siamo preoccupati per la sicurezza della vita dei lavoratori. La direzione della fabbrica, che non può nemmeno garantire la sicurezza dei lavoratori, dovrebbe essere ritenuta responsabile!», ha scritto su X il sindacato Umut-Sen. Secondo il sindacato, l’uomo che tiene in ostaggio gli operai sarebbe a sua volta un ex dipendente dell’azienda: «Lavorava come subappaltatore nella struttura che ha poi lasciato una decina di giorni fa».

Una fotografia ripresa dai media turchi mostra il presunto autore dell’azione, dal viso parzialmente mascherato, mentre fa il segno della vittoria con una mano e con l’altra tiene una piccola pistola. Nello scatto, l’uomo sembra indossare una cintura di esplosivi attorno al busto. Alle sue spalle ci sono una bandiera palestinese disegnata sul muro e la scritta «Per Gaza». Dal 7 ottobre ad oggi, si sono registrati altri episodi di questo genere in Turchia. Nelle scorse settimane, alcuni ristoranti McDonald’s e caffè Starbucks sono stati vandalizzati in tutto il Paese.

