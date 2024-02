Catania, violenza di gruppo su una tredicenne in pieno centro. Sei fermati

Sei persone sono state fermate con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 13enne, a Catania. La ragazzina è stata violentata nei giardini comunali della Villa Bellini da sette persone. La settima, è irraggiungibile. Si tratta di un minore, nel resto del gruppo gli altri under 18 sono due. Tutti i fermati sono di nazionalità egiziana. Secondo quanto si è appreso le Procure distrettuale e dei minorenni hanno già disposto e fatto eseguire dai Carabinieri il fermo. La tredicenne era con il fidanzato, 17enne, che è stato minacciato, bloccato e tenuto lontano. Gli abusi sarebbero avvenuti nei bagni pubblici del parco il 30 gennaio scorso. A fare avviare le indagini dei Carabinieri sono stati i due fidanzatini che hanno sporto denuncia. Alla loro identificazione si è giunti grazie alla testimonianza della vittima e del ragazzo e agli accertamenti svolti.

La violenza in centro città, l’allarme dato dai passanti

A prestare i primi aiuti alla coppia sono stati dei passanti nella centralissima via Etnea, in questi giorni affollata anche di devoti di Sant’Agata, patrona della città. E sono stati loro a chiamare i Carabinieri, raccogliendo le testimonianze. Sul caso sono state aperte due inchieste e sono stati emessi i fermi dalla Procura distrettuale, con il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Anna Trinchillo, e da quella per i minorenni, diretta dalla procuratrice Carla Santocono.

